НАТО заявляє, що збереження ракетного договору «залежить від Росії»

Збереження договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності часів Холодної війни «залежить від Росії», йдеться в заяві НАТО.

Як вважають члени альянсу, Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, що порушує умови договору.

«Ми закликаємо Росію у терміновому порядку повернутися до повного й такого, що піддається перевірці, виконання [договору]», – заявили в НАТО.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.