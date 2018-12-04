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04 Грудень 2018, Київ 21:33
Новини | Міжнародні

НАТО заявляє, що збереження ракетного договору «залежить від Росії»

НАТО: Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, що порушує умови договору

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Збереження договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності часів Холодної війни «залежить від Росії», йдеться в заяві НАТО.

Як вважають члени альянсу, Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, що порушує умови договору.

«Ми закликаємо Росію у терміновому порядку повернутися до повного й такого, що піддається перевірці, виконання [договору]», – заявили в НАТО.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.

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