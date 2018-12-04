США погрожують, що можуть вийти із ракетного договору часів Холодної війни через 60 днів

Сполучені Штати Америки заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів.

Державний секретар США Майк Помпео оголосив про рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

«Ми сподіваємося, що вони [Росія] змінять курс, але наразі немає сигналів, що вони мають намір це зробити», – сказав Помпео.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, зі свого боку, стверджує, що її країна дотримується положень документа.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.