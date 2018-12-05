Москва: США не надали доказів порушення Росією ракетної угоди 1987 року

Міністерство закордонних справ Росії заявило 5 грудня, що Сполучені Штати не надали будь-яких доказів порушення Москвою укладеного 1987 року договору про контроль над озброєннями. Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія готова продовжувати обговорення цього питання з Вашингтоном.

Сполучені Штати заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що посольство США в Москві увечері 4 грудня передало повідомлення про вихід Вашингтона з цієї угоди, якщо Росія не дотримуватиметься її.

«Ці документи були отримані… У них знову були безпідставні звинувачення щодо гаданого порушення нами цієї угоди. Ми неодноразово говорили, що це гіпотеза. Жодного доказу нам не подано», – стверджує Захарова.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.