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04 Січень 2019, Київ 20:18
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Передріздвяний КПВВ на Донбасі. Мешканці Луганщини перетинають лінію розмежування – відео

Передріздвяний КПВВ на Донбасі. Мешканці Луганщини перетинають лінію розмежування – відео
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У будь-який день, за будь-якої погоди на КПВВ «Станиця Луганська» завжди багатолюдно. В основному, люди, які перейшли лінію розмежування з непідконтрольних територій Луганщини, приходять до Станиці Луганської, щоб отримати адміністративні та банківські послуги. Восени «Ощадбанк» встановив мобільний пункт обслуговування одразу біля виходу з КПВВ. Черги тут ніколи не закінчуються, кажуть місцеві. Люди з непідконтрольних територій розповіли Радіо Свобода про зміни, що відбулись на КПВВ «Станиця Луганська» за останні кілька місяців.

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