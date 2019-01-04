Передріздвяний КПВВ на Донбасі. Мешканці Луганщини перетинають лінію розмежування – відео

У будь-який день, за будь-якої погоди на КПВВ «Станиця Луганська» завжди багатолюдно. В основному, люди, які перейшли лінію розмежування з непідконтрольних територій Луганщини, приходять до Станиці Луганської, щоб отримати адміністративні та банківські послуги. Восени «Ощадбанк» встановив мобільний пункт обслуговування одразу біля виходу з КПВВ. Черги тут ніколи не закінчуються, кажуть місцеві. Люди з непідконтрольних територій розповіли Радіо Свобода про зміни, що відбулись на КПВВ «Станиця Луганська» за останні кілька місяців.