Прикордонники: перед святами КПВВ на Донбасі перетинають значно більше людей – фото

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях у передсвяткові дні збільшився пасажиро-транспортний потік, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«За минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів», – зазначають 4 січня українські прикордонники.

За даними ДПСУ, зранку 4 січня в КПВВ на в’їзд та виїзд з/на територію ОРДЛО була така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 35/35; «Мар’їнка» – 50/50; «Новотроїцьке» – 30/40; «Гнутове» – 30/40.

Свіжі фото з КПВВ у Станиці Луганській – в онлайн-щоденнику спецкорів Радіо Свобода Анастасії Магазової та Андрія Дубчака з Донбасу «Сім днів на лінії фронту».

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