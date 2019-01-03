Сім днів на лінії фронту. Онлайн-щоденик спецкорів Радіо Свобода Анастасії Магазової та Андрія Дубчака з Донбасу.

У ці святкові дні ми вирішили вирушити на Донбас, аби навіть під час приємних домашніх хлопот не забувати про війну, яка вже так довго триває на сході нашої країни.

Пропонуємо вам долучитися до нашої поїздки та слідкувати за нею у режимі онлайн. Ми розповідатимемо про людей, яких зустрінемо на своєму шляху, про місця та ситуації, а також свої відчуття під час відрядження.

Питайте, коментуйте, звертайте нашу увагу на відомі вам проблеми:

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