Шановні читачі, сьогодні ми будемо у Станиці Луганській та сусідніх населених пунктах. Що вас цікавить? Про які місцеві проблеми знаєте? Пишіть нам напряму: https://www.facebook.com/anastasiamaga та https://www.facebook.com/andriy.dubchak
По поверненню з Мілового до Сєвєродонецька, побачили цікаву пропозицію «подорожі» у одному з ТЦ міста:
Дорога до Мілового з Сєвєродонецька була досить складною через снігові замети. На цьому шляху ми проїхали два мобільні пропускні пункти. Вцілому відзначили, що кількість таких блок-постів зменшилася з моменту зміни формату операції - з АТО на ООС.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ