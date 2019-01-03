Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Січень 2019, Київ 02:07
Суспільство

Live Лінія фронту 2019. Нотатки інтерактивної поїздки репортерів Радіо Свобода. Долучайся, питай!

Сім днів на лінії фронту. Онлайн-щоденик спецкорів Радіо Свобода з Донбасу

Перевірка поліцією машин на дорозі у Луганській області

Дивитись коментарі

Коротко про головне

Сім днів на лінії фронту. Онлайн-щоденик спецкорів Радіо Свобода Анастасії Магазової та Андрія Дубчака з Донбасу.

У ці святкові дні ми вирішили вирушити на Донбас, аби навіть під час приємних домашніх хлопот не забувати про війну, яка вже так довго триває на сході нашої країни.

Пропонуємо вам долучитися до нашої поїздки та слідкувати за нею у режимі онлайн. Ми розповідатимемо про людей, яких зустрінемо на своєму шляху, про місця та ситуації, а також свої відчуття під час відрядження.

Питайте, коментуйте, звертайте нашу увагу на відомі вам проблеми:

https://www.facebook.com/andriy.dubchak

https://www.facebook.com/anastasiamaga

ОНОВИТИ
01:54

Шановні читачі, сьогодні ми будемо у Станиці Луганській та сусідніх населених пунктах. Що вас цікавить? Про які місцеві проблеми знаєте? Пишіть нам напряму: https://www.facebook.com/anastasiamaga та https://www.facebook.com/andriy.dubchak

01:47

По поверненню з Мілового до Сєвєродонецька, побачили цікаву пропозицію «подорожі» у одному з ТЦ міста:

01:35

01:35

Дорога до Мілового з Сєвєродонецька була досить складною через снігові замети. На цьому шляху ми проїхали два мобільні пропускні пункти. Вцілому відзначили, що кількість таких блок-постів зменшилася з моменту зміни формату операції - з АТО на ООС.

БІЛЬШЕ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...
Нагору
XS
SM
MD
LG