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08 Січень 2019, Київ 12:59
Фотогалереї

Як в Авдіївці колядували на Різдво – фоторепортаж

Авдіївські пластуни влаштували колядування на Різдво у місті. Молодь показала гострополітичний вертеп з вкрапленнями колядок для авдіївців. Близько десяти юних пластунів ширили добру новину в Авдіївці і створили святковий настрій у містян.
Учасник вертепу &ndash; Данило
1 Учасник вертепу – Данило
Колядникам було від дванадцяти до шістнадцяти років
2 Колядникам було від дванадцяти до шістнадцяти років
Сам вертеп мав політичний підтекст, обігруючи військовий конфлікт на сході України. Самим злим персонажем дійства був &ndash;&nbsp;Путін
3 Сам вертеп мав політичний підтекст, обігруючи військовий конфлікт на сході України. Самим злим персонажем дійства був – Путін
Мати одного з колядників
4 Мати одного з колядників
Слухачі одного з виступів біля під&#39;їзду авдіївської&nbsp;&laquo;хрущовки&raquo;
5 Слухачі одного з виступів біля під'їзду авдіївської «хрущовки»
Діти обходили з виставою знайомих та родичів
6 Діти обходили з виставою знайомих та родичів
По дорозі зайшли заколядувати у магазин. Реакція більшості покупців була &laquo;прохолодною&raquo;
7 По дорозі зайшли заколядувати у магазин. Реакція більшості покупців була «прохолодною»
Дорогою діти співали українські пісні та веселилися
8 Дорогою діти співали українські пісні та веселилися
Літня жінка споглядає за вертепом з вікна своєї квартири
9 Літня жінка споглядає за вертепом з вікна своєї квартири
Колядування у родичів одного з колядників
10 Колядування у родичів одного з колядників
Коли вже майже стемніло, діти пішли&nbsp;колядувати на &laquo;стару&raquo; Авдіївку. Дорогою пройшли повз заміноване поле за яким передова, а далі &ndash; Донецький аеропорт
12 Коли вже майже стемніло, діти пішли колядувати на «стару» Авдіївку. Дорогою пройшли повз заміноване поле за яким передова, а далі – Донецький аеропорт
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