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08 Січень 2019, Київ 12:59
Фотогалереї
Як в Авдіївці колядували на Різдво – фоторепортаж
08 Січень 2019, 11:30
Андрій Дубчак
Авдіївські пластуни влаштували колядування на Різдво у місті. Молодь показала гострополітичний вертеп з вкрапленнями колядок для авдіївців. Близько десяти юних пластунів ширили добру новину в Авдіївці і створили святковий настрій у містян.
1
Учасник вертепу – Данило
2
Колядникам було від дванадцяти до шістнадцяти років
3
Сам вертеп мав політичний підтекст, обігруючи військовий конфлікт на сході України. Самим злим персонажем дійства був – Путін
4
Мати одного з колядників
5
Слухачі одного з виступів біля під'їзду авдіївської «хрущовки»
6
Діти обходили з виставою знайомих та родичів
7
По дорозі зайшли заколядувати у магазин. Реакція більшості покупців була «прохолодною»
8
Дорогою діти співали українські пісні та веселилися
9
Літня жінка споглядає за вертепом з вікна своєї квартири
10
Колядування у родичів одного з колядників
12
Коли вже майже стемніло, діти пішли колядувати на «стару» Авдіївку. Дорогою пройшли повз заміноване поле за яким передова, а далі – Донецький аеропорт
13
Як в Авдіївці колядували на Різдво – фоторепортаж
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