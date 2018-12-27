СЦКК повідомляє про зрив розмінування біля КПВВ «Мар’їнка»

Бойовики незаконних збройних угруповань відмовились дотримуватися режиму тиші для проведення розмінування біля контрольного пункту в’їзду та виїзду «Мар’їнка», повідомляють українські учасники Спільного центру контролю та координації.

Згідно з повідомленням прес-служби штабу Операції об’єднаних сил, українські сапери у супроводі патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і членів СЦКК з боку України мали провести роботи з розмінування і знешкодження вибухонебезпечних предметів в районі КПВВ «Мар’їнка» 27 грудня.

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Для цього і Збройні сили, і бойовики попередньо надали гарантії дотримання режиму тиші.

«На жаль, ввечері 26 грудня, коли всі організаційні заходи були погоджені, представники збройних формувань російських окупаційних військ цинічно в односторонньому порядку зірвали виконання запланованих робіт. В листі до представників СММ ОБСЄ вони зазначили, що відмовляються від своїх зобов’язань і не гарантують дотримання режиму «Тиша» під час робіт по розмінуванню», – стверджують у штабі.

Бойовики незаконних збройних угруповань через підконрольні їм засоби масової інформації наразі не коментували цю заяву.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.