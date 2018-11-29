У НАТО показали робота-сапера, створеного за участі України

Речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску на своїй сторінці у Twitter продемонструвала відео напівавтономного робота-сапера U-Go First, який, за словами Лунгеску, створений спільними зусиллями Італії, США та України.

Лунгеску також зазначила, що робот створений для пошуку мін та придорожніх фугасів спрямованої дії.

Додатакова інформація про робота-сапера міститься на сайті НАТО.

Як зазначається, напівавтономний робот розробили в рамках проекту під спільним проводом Італії, США і України, а його назва (U-GO First перекладається як «Ти йдеш першим») символізує запобігання людським втратам під час пошуку вибухівки і використання роботів для цього.

Робот використовує імпульсний радар і дані 3D-сканування поверхні для виявлення в реальному часі.