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1800 человек погибли или травмировались в Украине в результате подрывов на боеприпасах в заминированных прифронтовых районах. И эта цифра будет, к сожалению, увеличиваться, считают эксперты. Верховная Рада приняла 6 ноября 2018 года «Законопроект о противоминной деятельности». Это позволит привлечь в Украину деньги международных фондов и сделает разминирование проблемой не только военных, но и гражданских структур. Принятие этого закона было главным условием, которое выдвигали страны НАТО чтобы оказать Украине помощь в разминировании. Эксперты считают, что в законе есть и недостатки, и их будет необходимо устранить перед вторым чтением.

7 тысяч квадратных километров Украины уже требуют разминирования. От 10 до 15 тысяч, по мнению экспертов, еще добавится после освобождения неподконтрольных территорий. Каждый год саперных работ, по разным оценкам, будет обходиться Украине в 50-70 миллионов долларов. В бюджете страны нет этих денег, но их можно грамотно привлечь.

Украина, пожалуй, единственная страна с минной проблематикой, где нет закона о противоминной деятельности. 6 ноября этот законопроект приняли в первом чтении. «За» проголосовало 240 депутатов. Без этого закона международные фонды не стали бы финансировать гуманитарное разминирование, сообщил Народный депутат от БПП, один из авторов законопроекта Иван Винник.

Голосование этого закона позволит привлечь к разминированию как средства из госбюджета, так и фондов, например НАТО

«НАТО выдвинуло условие перед Украиной, что если мы хотим получать эти программы, то нам нужно сформировать и создать конкурентные условия и процедуры, урегулировать монопольные полномочия по лицензированию и аккредитации субъектов – тех кто имеет право заниматься гуманитарным разминированием. Голосование этого закона в целом позволит привлечь к разминированию как средства из госбюджета, так и отдельных фондов, например НАТО», – сообщил Иван Винник.

Сейчас в Украине разминированием занимается только Министерство обороны и спасатели. Согласно закону, Кабинет министров создает Национальное агентство по противоминной деятельности. Новый законопроект выделяет в отдельную категорию, так называемое, «гуманитарное разминирование». Это совершенно отдельная, не связанная с военными работа, считает директор единственной в Украине частной профильной компании разминирования «Трансипмекс» Владимир Петраченков.

Министерство обороны отлучили, пусть они не лезут в гуманитарное разминирование где финансирование идет за счет доноров

«Хорошо что Министерство обороны отлучили от гуманитарного разминирования, пусть они занимаются оперативным разминированием. Одна из их инженерных задач это разминирование и проделывание проходов. Пусть они этим занимаются и не лезут в гуманитарное разминирование где финансирование идет за счет доноров, а доноры никогда не платят военным структурам», – считает Владимир Петраченков.

Гуманитарное разминирование на повестке дня уже 3 года – с того момента как начали появляться освобожденные территории. Но законопроект приняли лишь сейчас. В нем много недостатков, считает глава международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство», полковник запаса Александр Дичек. Но недостатки можно устранить а факт принятия уже поднял международный имидж Украины, считает эксперт.

Не учтен вопрос работ повышенной опасности, вопрос страховки бюрократизирован, много лишних чиновников

«К недостаткам можно отнести то, что не учтен вопрос работ повышенной опасности, слабо прописан вопрос страховки, он бюрократизирован, много лишних чиновников и слабо прописана их ответственность. Но несмотря на недостатки, которые можно и нужно будет устранить перед вторым чтением, этот законопроект очень позитивный!», – сообщил Алексанр Дичек.

Гуманитарное разминирование снимет не только минную но и социальную напряженность в прифронтовых регионах, считают эксперты. На профессии саперов будут набирать местных жителей, а финансирование из международных фондов оживит местную инфраструктуру.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)