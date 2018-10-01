Трое подростков 13-14 лет погибли в Донецкой области. 30 сентября под неподконтрольной Украине Горловкой они подорвались на противопехотной мине. Использование таких мин запрещено всеми международными конвенциями, однако, их до сих пор применяют боевики, контролируемых Россией группировок «ЛДНР». Один мальчик возрастом 10 лет после взрыва остался жив, в тяжелом состоянии он сейчас в больнице. В группировке «ДНР» оправдываются, что это закрытая зона и везде были установлены запрещающие указатели.

Противопехотная мины взорвалась 30 сентября около полудня, это произошло возле оккупированной Горловки в районе блокпоста боевиков группировки «ДНР». Трое ребят 13-14 лет погибли на месте. 10-летний мальчик выжил и с тяжелыми ранениями находится в больнице, все ребята учились в одной горловской школе.

Боевики закрывали минами подход к своему блокпосту – сапер

Эту мину установили представители незаконных вооруженных формирований, и это не пустые обвинения, утверждают эксперты-саперы. Взрыв очень похож на взрыв МОН-50 (мина осколочная направленного поражения). Эта мина действует секторально, то есть осколки летят в одну сторону. Мина стояла сбоку от нулевого блокпоста боевиков, и была направлена от этого блокпоста. То есть ее выставили, как заграждение, считают саперы.

Россия поставляет запрещенные противопехотные мины боевикам – сапер

МОН-50 была разработана еще в СССР, но подконтрольные Кремлю вооруженные подразделения группировок «ЛДНР» устанавливают и новейшие образцы противопихотных мин России, рассказывает сапер резерва ВСУ Андрей Шор. Россия до сих пор не подписала международную конвенцию, запрещающую противопехотные мины.

МОН-50 – это страшные вещи! На Донбассе Россия устроила целый минный полигон!

«МОН-50 в секторе 60 градусов на расстоянии 50 метров дает, практически, 100% поражение. Эти мины – это страшные вещи! Этим мины – МОНки – ставят на растяжки, которые можно увидеть, обнаружить и обойти. Но мы уже находили и новые мины серии ПМН. Это мины, которые взрываются когда на них наступаешь, она закопана и ее никак обнаружить невозможно. Находили дистанционные устройства «Охота», которые воспринимают звук шагов. Их производили в девяностые, в двухтысячные годы в России. На Донбассе Россия устроила целый минный полигон!» – отмечает Андрей Шор.

С начала войны территорию, где погибли дети, контролировали боевики

Так называемый «мэр» неподконтрольной Горловки Иван Приходько заявил, что дети вошли в закрытую для гражданского населения полосу. Якобы, по всей линии разграничения в указанном районе размещены запрещающие указатели.

В украинских военных никогда не было доступа к этой территории, утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Лисянский.

Местные жители знают, чья это мина и в заявления боевиков не верят

«Линия соприкосновения с украинской стороны никогда не находилась на той территории, поэтому доступа у ВСУ к данной территории не было. Смерть детей – боевики не хотят на себя брать такую информационную ответственность. Но люди, местные жители знают, чья это мина и в заявления боевиков не верят. В своей юридической безнаказанности сепаратисты уверены», – считает Павел Лисянский.

Применение таких мин – это преступление против населения – правозащитники

19 июля из-за взрыва гранаты в Горловке была ранена пенсионерка и двое ее внуков. Спустя неделю на мине в Горловке погибли парень 2001-го и девушка 2000 годов рождения. Это военные преступления против мирных жителей, Украина будет систематизировать все данные и передавать в международный военный трибунал, заявляют украинские правозащитники.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)