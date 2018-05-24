Пугать или объяснять – как взрослым сделать так, чтобы дети не становились жертвами взрывоопасных предметов? Или сами взрослые не понимают, как с ними обращаться? За время войны многие волонтеры нашли себя именно в этой сфере: они объясняют людям (и особенно детям), как не подорваться на минах и гранатах. Но волонтеры из Украины не могут работать на оккупированной территории.

22 мая в Дебальцево взровался рейсовый автобус. Погиб один 14-летний ребенок, а трое школьников были ранены. В группировке «ДНР», контролирующей эту территорию, вскоре заявили: взорвалась граната в портфеле школьника.

Подростки проявляют особый интерес к взрывоопасным предметам, объясняет волонтер Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD Елена Розвадовская. Она регулярно проводит тренинги для детей у линии фронта: вот только – лишь на подконтрольной Украине территории.

Детям нужно рассказывать о последствиях. Не пугать, а просто объективно рассказывать об этом

«В таком возрасте можно уже говорить о последствиях, – говорит Елена Розвадовская. – Что произойдет, если ты бросишь патрон в костер? Он взорвется и можешь потерять зрение. Что произойдет, если ты попробуешь переступить растяжку? Ты можешь наткнуться на другую растяжку, потому что одна растяжка никогда не ставится. То тебе оторвет часть ноги. В таком возрасте детям уже нужно рассказывать о последствиях. Не пугать, а просто объективно рассказывать об этом, что произойдет, во что может превратиться твое детство, если ты будешь опрометчивым».

Швейцарский фонд противоминной деятельности FSD – лишь одна из многих организаций, которая обучает жителей Донбасса противоминной безопасности. Для каждого возраста проводят индивидуальные тренинги. Младшему поколению про мины рассказывают в сказках, говорит Елена Розвадовская.

«Каждый возраст ребенка требует индивидуального подхода. То есть, если это ребенок дошкольного возраста, то мы делали театрализованные действия, кукольные представления. Максимально визуализировали ту ситуацию, которая может случиться в ихнем селе и объясняли понятным языком для ребенка», – говорит волонтер.

В фильмах очень часто показывают неправду, что можно на минах стоять. Это все неправда, такого не бывает в реальной жизни

Сложнее научить быть осторожными взрослое поколение, утверждает координатор фонда FSD Елена Кривова: «У детей никакой информации нет о взрывоопасных предметах, и мы им сразу даем информацию правильную и достоверную. У взрослых же информация есть. Они смотрят фильмы и в фильмах очень часто показывают неправду, что можно на минах стоять. Что какой-то друг принесет камень, поставят вместо своего веса. Это все неправда, такого не бывает в реальной жизни. По крайней мере с теми минами, которые применяются на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому в этом есть основная трудность со взрослыми. Их приходится переучивать, развеивать мифы, которые существуют».

А что же происходит на неподконтрольной территории? Подобные обучения там Швейцарский фонд противоминной деятельности пока не проводит – ищет доноров для финансирования. По информации Елены Кривововой, не обучают жителей на оккупированной части Донбасса и другие организации. Противоминный ликбез боевики проводят сами, о чем группировки пишут в подконтрольных им СМИ.

Недавно в школы Донбасса на подконтрольной территории привезли специальные стенды, на которых показано, что такое мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы.

Это первый проект, который разработали в рамках противоминной стратегии в Украине. В эту стратегию также входит сам процесс разминирования и оказание помощи пострадавшим. В скором этот проект хотят опробовать в одной из громад Донбасса, информирует министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш.

«Если людям приходится жить среди минного загрязнения, то как минимум до ликвидации опасности, необходимо маркировать территорию, определить опасные места. Подготовить людей к этому. Поэтому это важные проекты», – заявил Вадим Черныш.

Площадь заминированных территорий на Донбассе – более семи тысяч квадратных километров, информирует президент МОО «Международное антитеррористическое единство», полковник запаса Александр Дичек: «По данным экспертов ООН, год войны экстраполируется на десять лет разминирования, уже получается около сорока лет. Это страшная цифра. По анализу экспертов, 10 лет работы – это 500-600 миллионов долларов. Если просуммировать, получается несколько миллиардов. У нас в бюджете страны нет этих денег. Но их можно грамотно привлечь».

Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от противотанковых мин. С начала конфликта на востоке Украины от подрывов погибло более 200 мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявляла, что если не решить проблемы разминирования Донбасса, то его восстановление будет отложено на многие годы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)