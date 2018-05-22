«Конфлікти мають межі» – в ООН наголошують на зростанні жертв серед цивільних на Донбасі

«Різка ескалація в протистоянні на сході України в квітні 2018 року призвела до зростання жертв серед цивільного населення на 142%, порівняно з попередніми місяцями». Про це написав у Twitter представник Aгентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ) Пабло Матеу.

В квітні управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 46 жертв серед мирного населення: 13 осіб загинуло та 33 отримали поранення, що на 142% більше, ніж у березні. 33% постраждали через міни, міни-пастки та вибухонебезпечні залишки війни, йдеться в звіті організації за квітень.

Управління ООН з питань координації гуманітарної допомоги OCHA також продовжує привертати увагу до впливу конфлікту на цивільних. «Конфлікти мають межі. Цивільні та інфраструктура – не є ціллю», наголошують в ООН.

«За останні сім днів надійшли повідомлення про загибель трьох цивільних, 13 поранених, 2 школи постраждали від атак, 3 напади проведено на Донецьку фільтрувальну станцію, порушено водопостачання», – повідомили в ОСНА 21 травня.