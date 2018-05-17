СБУ передала представнику США свідчення 435 колишніх заручників

Служба безпеки України передала представникові Державного департаменту США у справах України Курту Волкеру свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії Росії на Донбасі і застосування тортур підтримуваними Москвою бойовиками. Як повідомляє прес-центр СБУ, документи передали під час робочої зустрічі, яка відбулася 16 травня.

У СБУ повідомляють, що на основі цих свідчень ідентифіковані особи шести підтримуваних Росією бойовиків, «які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських вояків та патріотів з числа цивільних громадян».

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«На сьогодні збірки, які виходять трьома мовами – українською, англійською і російською, містять фрагменти інтерв’ю із 435 свідками злочинів російських терористичних угруповань. У повному обсязі ці матеріали належним чином процесуально оформлені та передаються до міжнародних судових інстанцій як докази порушень Росією низки міжнародних конвенцій», – заявляють в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. За даними ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.