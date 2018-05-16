Геращенко: немає жодного прогресу в переговорах щодо заручників

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що немає жодного прогресу на переговорах в Мінську щодо звільнення заручників.

«Якщо говорити про гуманітарну групу, то відповіді від росіян щодо 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, яких ми готові передати Росії задля звільнення політв‘язнів і заручників, й досі немає…немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона зауважила, що це викликає величезне занепокоєння, особливо на фоні останніх новин, зокрема про оголошене Олегом Сенцовим голодування і тривале голодування Володимира Балуха.

Геращенко переконана, що питання заручників потребують тиску всього світу на Росію.

27 квітня представник Росії в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.