Представник Росії в ТКГ заявляє, що підтримує обмін у форматі «157 на 20»

Росія підтримує обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками на Донбасі у форматі «157 на 20», заявив представник Росії в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

«Російська делегація констатувала, що сьогодні є всі умови для обміну всіх утримуваних людей, особи яких встановлені і підтверджені сторонами конфлікту. Це 157 осіб, утримуваних силовими структурами України, та 20 осіб, які утримуються на Донбасі», – сказав Гризлов.

16 травня представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що прогресу в питанні звільнення заручників немає. За її словами, російська сторона не надає відповіді щодо 23 своїх громадян, засуджених за злочини проти України, яких Україна готова передати Росії.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)».

Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.