«Щоб усі наші повернулись додому» – Зеленський висловив головне новорічне бажання

Президент України Володимир Зеленський у новорічному телевізійному зверненні заявив, що «ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього».

«Щоб усі наші повернулись додому. З фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна», – висловив глава держави головне побажання на 2026 рік.

«Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на «нулі». За кожного, хто віддав життя заради України. За всіх, хто щодня нас рятує й навчає. За всіх, хто завжди, і навіть у цю ніч, на чергуванні. Пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулися з полону і які цей Новий рік зустрінуть удома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, щоб мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалось. І не вдасться, допоки ось так ми боремось, допоки ось так ми тримаємось. Допоки є українцями», – наголосив Зеленський.

Він також висловив переконання, що «Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати».

2026-й може стати вже п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти Україні, розпочатої за розпорядженням лідера РФ Володимира Путіна в лютому 2022 року. Бойові дії на новорічні свята не припиняються, Москва не пристає на будь-які пропозиції про тимчасове чи постійне припинення вогню.