Герасимов: Путін поставив завдання розширити «смугу безпеки» в Україні

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що російський президент Володимир Путін поставив завдання на 2026 рік розширити «смугу безпеки» в Сумській та Харківській областях України.



«Президент РФ поставив завдання на наступний рік продовжити розширення смуги безпеки для забезпечення мирного життя мешканців Бєлгородської та Курської областей», – сказав Герасимов на нараді у пункті управління російського угруповання «Північ».

Він стверджує, що в рамках створення так званої буферної зони війська РФ вже нібито взяли під контроль близько 950 кв. км і 32 населені пункти: 14 у Харківській, 18 у Сумській області.

«Найбільшим є місто Вовчанськ», – заявив Герасимов.

Російське угруповання «Північ», яке було створене у 2024 році, діє на кордоні Бєлгородської області РФ та України (Харківська та Сумська областей).



Заяви Герасимова пролунали на тлі погроз РФ завдати удару у відповідь на нібито атаку України на резиденцію Путіна, яку Київ заперечує і називає «брехнею».

Українська сторона наразі заяву Герасимова не коментувала.

Щодо нібито окупації Вовчанська, то у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося про російські атаки біля цього населеного пункту.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що президент Росії Володимир Путін та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов продовжують перебільшувати російські здобутки на полі бою.

Зокрема, Герасимов раніше стверджував, що російські війська захопили понад 6300 квадратних кілометрів у 2025 році. ISW оцінює, що російські війська захопили лише близько 4700 квадратних кілометрів у 2025 році, але навіть більш перебільшена заява Герасимова стосується лише 1,04% від загальної площі України.



