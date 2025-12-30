ISW: Кремль «не надав жодних доказів», що Україна атакувала резиденцію Путіна

Обставини удару по резиденції Володимира Путіна, про які заявляє Москва, не відповідають тому, як зазвичай виглядають удари України по Росії – про це заявили аналітики Інституту дослідження війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вранці 30 грудня за київським часом.

«Обставини цього ймовірного удару не відповідають патерну зафіксованих доказів, коли українські війська завдають ударів по Росії. Підтверджені українські удари по Росії зазвичай генерують докази, які можна спостерігати у відкритих джерелах», – йдеться в тексті.

Серед таких доказів ISW називає відеозаписи роботи протиповітряної оборони, вибухів, пожеж або диму поблизу цільових об’єктів, заяви російської влади, які зазвичай применшують успішні українські удари як «уламки» збитих дронів та повідомлення в місцевих медіа про пожежі або пошкодження таких об’єктів.





«ISW не спостерігав жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції Путіна, які б підтверджували твердження Лаврова. Твердження Лаврова про збиття 89 українських дронів над Новгородською областю також суперечить твердженню Міністерства оборони Росії про те, що російські війська збили 47 українських дронів над областю в ніч з 28 на 29 грудня, що ще більше підриває це твердження. Раніше українські війська завдали ударів по численних військових цілях у Новгородській області, на що є докази», – заявляють дослідники.

Відтак, за їхнім висновком, Кремль «не надав жодних доказів» на підтвердження своєї заяви про те, що українські війська атакували резиденцію Путіна 29 грудня.

Інститут посилається на матеріал російського опозиційного видання «Сота», за яким мешканці Валдаю не чули роботу протиповітряної оборони протягом ночі, хоча російська система ППО мала б спрацювати, щоб збити до 91 українського безпілотника.

ISW припускає, що Кремль має намір використати цей ймовірний удар, щоб виправдати відмову від будь-яких мирних пропозицій, які можуть стати результатом нещодавніх переговорів за участі України, Сполучених Штатів та Європи.

«З моменту початку мирних зусиль адміністрації Трампа у січні-лютому 2025 року Кремль прагнув затягнути та продовжити мирні переговори, щоб безперешкодно продовжувати свою війну, запобігти запровадженню США заходів, спрямованих на тиск на Росію для досягнення змістовних переговорів, і навіть домогтися поступок щодо двосторонніх американо-російських відносин», – зазначають автори звіту.

Вони також вказують на те, що Росія відчутно посилювала удари по Україні навколо переговорів кілька разів з того часу, як адміністрація Трампа почала спроби мирного врегулювання взимку 2025 року. Остання масована атака мала місце в ніч з 26 на 27 грудня, перед переговорами Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня.





Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений».



