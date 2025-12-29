Зеленський обговорив з кількома європейськими лідерами зустріч з Трампом і останні заяви Москви

Президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та президентом Фінляндії Александром Стуббом зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

«Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху (Мерцу), за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни», – написав він у телеграмі.

У розмові з Рінкевичсом Зеленський подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. Також український президент поінформував свого латвійського колегу про зустріч із Трампом і роботу з американською переговорною командою.

«Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною», – написав він.

Зеленський повідомив, що з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили дипломатичну ситуацію, можливості та перспективи, результати зустрічей із Трампом.

Президент України також анонсував нові зустрічі у Європі.

«Важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію. Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією», – додав Зеленський.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Зеленський назвав заяву Лаврова «черговою брехнею РФ», а також закликав до обережності, оскільки РФ, на його думку, просто готує підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

Ця заява Лаврова пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні». Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленським Трамп знову контактуватиме з Путіним. Сьогодні відбулася друга розмова.

Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп нібито був шокований, дізнавшись про удар на одну з державних резиденцій президента Росії. Проте сам президент США публічно на повідомлення про нібито атаку на резиденцію Путіна не реагував.