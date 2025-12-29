У МЗС заяву Лаврова назвали спробою підриву мирного процесу і закликали світ відреагувати

Російські маніпуляції щодо нібито «спроби нападу на резиденцію Путіна» є спробою створити привід та хибне виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



За його словами, це звичайна російська тактика – звинуватити іншу сторону в тому, що ви робите або плануєте самі.



«По-перше, Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду цього року. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території – у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна – країною, на яку здійснено напад і яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути жодної хибної рівності між агресором та країною, яка захищається», – написав він у соцмережі Х.

Сибіга додав, що Київ закликає світ засудити «провокаційні заяви Росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу», зазначивши, що Україна залишається відданою мирним зусиллям, очолюваним США.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Зеленський назвав заяву Лаврова «черговою брехнею РФ», а також закликав до обережності, оскільки РФ, на його думку, просто готує підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

Ця заява Лаврова пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні». Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленським Трамп знову контактуватиме з Путіним. Сьогодні відбулася друга розмова.

Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп нібито був шокований, дізнавшись про удар на одну з державних резиденцій президента Росії. Проте сам президент США публічно на повідомлення про нібито атаку на резиденцію Путіна не реагував.