Зеленський відреагував на звинувачення РФ в атаці на резиденцію Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ в нібито атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна.



«Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. Для рускіх, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес – провал, тому що вони не хочуть закінчувати війну...Я ще вчора очікував якоїсь риторики», – сказав президент журналістам.

За словами Зеленського, зараз Росія заявою про те, що була атакована резиденція Путіна, просто готуЄє підгрунття для завдання ударів, можливо, по Києву.

«Це вже у нас було у вересні. Був ракетний удар по Кабміну. Тому зараз треба бути уважними – може бути завдано удару по столиці. Тим більше, що ця людина сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують», – додав президент.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї.



Як стверджує Лавров, у ніч на 29 грудня Київ запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні».

Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленський Трамп знову контактуватиме з Путіним. Однак про другу розмову не повідомлялось.



