МЗС Литви назвало заяви про атаку на резиденцію Путіна спробою саботувати переговори

Литва розкритикувала заяви Москви про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна – про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни від 29 грудня.

Вільнюс назвав заяву операцією під чужим прапором, спрямовану на виправдання ймовірних ударів по Україні.

«Нічого нового. Ми пам’ятаємо невдалу «атаку безпілотників» на Кремль (03.05.2023). Путін не лише планує масовану атаку на Київ, він має на меті саботувати досягнення, узгоджені вчора в Мар-а-Лаго», – заявили в МЗС.





Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений».



