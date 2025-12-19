ISW: РФ перебільшує здобутки на полі бою, але навіть заявлені захоплення – це 1,04% площі України

Президент Росії Володимир Путін та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов продовжують перебільшувати російські здобутки на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 17 грудня заявив, що російські війська захопили Сіверськ. ISW отримав докази, що дозволяють оцінити, що сили РФ захопили близько 77% цього українського міста. Герасимов також заявив 18 грудня, що російські війська захопили Куп’янськ (незважаючи на дедалі більше доказів звільнення українськими силами значної частини міста) та контролюють 50% Костянтинівки.

Аналітики ISW не спостерігають доказів чи навіть заяв про російське просування в Костянтинівці, близьких до цифри Герасимова. Інститут вивчення війни спостерігає докази того, що сили РФ захопили лише 1,6 відсотка Костянтинівки, зберігаючи при цьому присутність лише в межах 5% міста (або за допомогою інфільтраційних місій, або штурмів).

У звіті ISW зауважують, що навіть максималістські заяви російських провоєнних блогерів про російське просування не такі масштабні, як заяви Герасимова, оскільки блогери стверджують, що російські війська захопили лише близько 11% міста.

Герасимов також стверджував, що російські війська захопили понад 6300 квадратних кілометрів у 2025 році – трохи більше, ніж заяву міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова від 17 грудня про 6000 квадратних кілометрів.

ISW оцінює, що російські війська захопили лише близько 4700 квадратних кілометрів у 2025 році, але навіть більш перебільшена заява Герасимова стосується лише 1,04% від загальної площі України.

«Перебільшені заяви Герасимова та Бєлоусова фактично демонструють повільні темпи російського просування та підривають постійні зусилля Кремля у когнітивній війні, спрямовані на зображення перемоги Росії на полі бою в Україні та краху української оборони як неминучого. Герасимов використав свій брифінг для іноземних військових чиновників, щоб повторити багато заяв з виступів Путіна та Бєлоусова на засіданні колегії Міноборони Росії 17 грудня, ймовірно, для того, щоб поширити ці російські наративи серед міжнародної аудиторії», – йдеться у звіті.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. Сирський також заявив, що українські військові контролюють майже 90% Куп’янська.



