Російські війська «рвонули» в напрямку Слов'янська?

Армія РФ знову просунулася на Cлов'янському напрямку – DeepState повідомив про просування біля Званівки на південь від Сіверська. Судячи з карти проєкту, противник намагається вирівняти тут фронт, рухаючись у бік Слов'янська.

Раніше аналітики повідомляли про просування на флангах, зокрема про окупацію Серебрянки, що на північному сході від Сіверська.

У 54-й окремій механізованій бригаді, яка обороняє Сіверськ, у своїх соцмережах напередодні розповіли, що в місті та його околицях противник намагається сховатися серед руїн, у посадках і за деревами.

Але, зазначається в повідомленні, «зима знімає всі маски: без листя й укриттів кожен рух добре читається з повітря». Також бригада оприлюднила відео з дрону уражень піхотинців армії РФ.

«Крок за кроком Сіверськ очищається від загарбника», – зазначили в 54-й ОМБр сьогодні, оприлюднивши вже нічне відео, на якому за допомогою БПЛА ліквідовують противника.

Генштаб ЗСУ повідомив про 5 штурмів на Слов'янському напрямку (Сіверського напрямку в зведеннях Генштабу вже немає) минулої доби, в тому числі – в районі Серебрянки, Сіверська та Званівки.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 11 грудня заявив про окупацію Сіверська російськими військами. Цю заяву одразу ж спростували в оперативному командуванні «Схід»: Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України.



За даними командування, противник намагається заходити в місто невеликими групами, користуючись поганою погодою, але більшість із них знищують ще на підступах.



Британська розвідка також спростувала заяви РФ про «повний контроль» над Сіверськом. Ймовірно, їм вдалося зайняти «окремі позиції в центральній частині міста», однак українські сили й надалі утримують і обороняють західні райони, зазначили у відомстві.

Сіверськ – останнє велике місто перед Слов'янськом, до якого російській армії залишається близько 27 кілометрів на захід навпростець. Між цими містами також немає великих річок, які могли б уповільнити просування агресора.

Сіверськ – головне про місто і його оборону Бахмутський район, Донецька область;

розташований на південь від річки Сіверський Донець;

лежить на відстані близько 27 кілометрів від Слов'янська та 36 кілометрів від Краматорська;

у західній частині міста протікає річка Бахмутка, що ділить Сіверськ на лівий та правий берег. Після окупації двох великих міст Луганської області – Сіверськодонецька (червень 2022-го) та Лисичанська (липень 2022-го) – армія РФ почала рухатися в напрямку Сіверська. У липні 2022-го агресор захопив селище Білогорівка Луганської області на адмінмежі з Донецькою, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того ж року його звільнили. Російські сили відкинули, тиск на Сіверськ суттєво зменшився. Лінія фронту поблизу Білогорівки лишалася стабільною аж до березня 2025-го. Звідси до Сіверська лишалось трохи більше 10 км навпростець. В середині літа агресор захопив Білогорівку, восени взяв під контроль Серебрянський ліс у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза почала поглиблюватись. До середини жовтня на мапі DeepStatе з'явились клешні «сірої зони» довкола міста. Агресор намагався не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просуватись, але не намагаючись закріпитись (більше про це у матеріалі: Армія РФ бере Сіверськ в «сірі клешні»: що це за тактика та які загрози? ) У Сіверській громаді зараз залишаються близько 400 людей, 297 з них – у самому Сіверську, станом на 12 листопада. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів очільник міської військової адміністрації Олексій Воробйов. До повномасштабного вторгнення в місті жили приблизно 12 тисяч людей.

