Лідери ЄС почали обговорювати репараційну позику для України

Лідери країн Європейського Союзу, які вранці зібралися на дводенний саміт в Брюсселі, щоб, зокрема, домовитися про фінансування України на наступні два роки, пізно ввечері 18 грудня почали обговорювати репараційну позику.

Найважливіше питання порядку денного саміту свідомо відклали насамкінець, щоб мати більше часу для порозуміння на технічно-експертному рівні, повідомляють співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

18-19 грудня в Брюсселі відбувається саміт лідерів ЄС, де обговорюють фінансування України на наступні два роки, зокрема, говорять про репараційну позику на основі російських заморожених активів.

У чернетці висновків саміту Європейського Союзу раніше сьогодні з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав і урядів ЄС на саміті. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.