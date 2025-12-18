«Ми маємо знайти рішення сьогодні» – президентка Єврокомісії про репараційний кредит

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 18 грудня, що лідери Європейського Союзу не завершать саміт доти, доки не буде узгоджене рішення щодо фінансування України на 2026–2027 роки.

«Ми маємо знайти рішення сьогодні. Президент Європейської ради сказав – і я його в цьому повністю підтримую – ми не залишимо Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки», – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, має бути погоджена одна з двох опцій – репараційний кредит на основі російських заморожених активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Президентка Єврокомісії нагадала, що загальні фінансові потреби України на цей період оцінюються у 137 мільярдів євро, і ЄС зобов’язався покрити дві третини цієї суми.

Також фон дер Ляєн наголосила, що Європейська рада проходить «у вкрай вирішальний момент», а головною метою зустрічі є «мир для України, мир через силу».

Очільниця Єврокомісії публічно підтримала позицію Бельгії, яка наполягає на повному розподілі ризиків у разі запуску репараційної позики.

«Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь і побоювань», – сказала президентка Єврокомісії. «Якщо ми обираємо репараційну позику, ризики мають бути розподілені між усіма. Це питання солідарності – базовий принцип Європейського Союзу», – додала вона.

За словами фон дер Ляєн, робота над пошуком рішення триває.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС збираються на саміт в Брюсселі.