Очільниця Єврокомісії вважає наступні дні вирішальними в підтримці України

Потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки Єврокомісія та МВФ оцінюють у приблизно 137 мільярдів євро, і ЄС має покрити дві третини, але йдеться «не лише про цифри», а про зміцнення здатності України «забезпечити справжній мир». Про це 17 грудня в Страсбурзі з трибуни Європарламенту заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Наступні дні будуть вирішальним кроком для її забезпечення. Від нас залежить, як фінансувати боротьбу України. Ми знаємо терміновість: вона гостра… Так само, як посилюються мирні переговори, посилюється і шквал російських атак», – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала про свою пропозицію щодо варіантів фінансування України: один – на основі заморожених активів Росії, і цій опції досі чинить опір Бельгія, де зберігаються активи. Інший – на основі спільних запозичень ЄС, однак його схвалення вважається менш вірогідним через необхідність робити це одноголосно, рішенням усіх 27 держав-членів.

«Нам доведеться вирішити, яким шляхом хочемо рухатися. Але одне дуже зрозуміло: маємо схвалити рішення про фінансування України протягом наступних двох років під час цієї Європейської Ради (саміту лідерів ЄС 18 грудня – ред.)», – заявила високопосадовиця.

Фон дер Ляєн дала зрозуміти, що надання Україні репараційної позики – пріоритетний варіант, нагадавши про рішення держав-членів минулого тижня зберігати активи РФ у знерухомленому стані безстроково.

«Це вирішальний крок, який посилає дуже сильний політичний сигнал: це означає, що російські активи залишатимуться іммобілізованими, доки ми не вирішимо інакше, доки Росія не припинить війну і належним чином не виплатить Україні репарації за завдану шкоду», – резюмувала очільниця Єврокомісії.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.