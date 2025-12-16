МЗС назвало п’ять причин ухвалити «критично важливе» рішення щодо репараційної позики

Ухвалення країнами Європи рішення щодо репараційного кредиту цього тижня є «терміновим і критично важливим», заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 16 грудня.

«Настав час дозволити повне використання заморожених активів Росії для підтримки України. Є щонайменше п’ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз», – заявив він.

За словами міністра, Володимир Путін вважає Європу розділеною та слабкою і очікує, що її підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок «зірве його плани та змусить його змінити розрахунки».

Сибіга апелював до того, що ухвалення позики зміцнить суверенітет, самостійність та єдність Європи як геополітичної сили і покаже, що загроза безпеці Європи через напад на суверенну європейську країну має ціну.

Також, вважає голова МЗС, цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити її самодостатність країни та підняти моральний дух українського народу.





«По-четверте, це питання справедливості: саме агресор має в першу чергу платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. Немає нічого справедливішого за це. Цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не призводить до винагороди; натомість ви заплатите за свої дії», – заявив міністр.

Наостанок Сибіга вказав на те, що використання заморожених активів Росії не перешкоджатиме мирному процесу; навпаки, воно зміцнить позиції Києва за столом переговорів та стимулюватиме мирний процес.

На думку міністра, Росія зробила «надто багато» спроб вселити страх та поширити наратив про те, що це рішення нібито загрожує фінансовій стабільності, верховенству права, «призведе до помсти чи інших «апокаліптичних» наслідків»:

«Насправді жодна з цих погроз не є реалістичною, і більшість цих страхів абсолютно безпідставні. Москва просто продає страх, як вона зазвичай робить перед серйозними кроками щодо протидії своїй агресії. Компенсація збитків, завданих агресором, є фундаментальним компонентом міжнародного права; зобов’язання Росії компенсувати збитки передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН; і немає альтернатив ключовим резервним валютам».

Сибіга назвав механізми Європейської Комісії юридично обґрунтованими і справедливими з точки зору розподілу ризиків. Він закликав всі держави-члени ЄС ухвалити рішення щодо позики цього тижня.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.



