«Найцінніший актив Росії в Європі»: Сибіга про критику Орбана через заморозку активів РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на критику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через замороження російських активів.

Сибіга поширив допис Орбана, в якому той називає це рішення «оголошенням війни».

«Найцінніший заморожений актив Росії в Європі», – написав дипломат, не уточнюючи, на кого чи що саме спрямований його коментар.

Орбан звинуватив Брюссель у тому, що замороження активів «оминає Угорщину та ґвалтує європейське право посеред білого дня».

«Угорщина не буде підігравати цій збоченій брюссельській схемі», – заявив прем’єр.





12 грудня Євросоюз погодив можливість безстрокової заморозки активів Росії. 25 із 27 держав-членів проголосували за те, щоб їх можна було утримувати в знерухомленому стані не одноголосним рішенням, а волею більшості.

Напередодні посли держав-членів ЄС зробили можливим безстрокове замороження російських активів. Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів. Відтак, щоб утримувати активи в замороженому стані, було достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів, згідно зі статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.



