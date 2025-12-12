Орбан: Угорщина протестує проти «незаконного» кроку ЄС щодо безстрокового замороження активів РФ

Угорщина протестує проти планів Європейського Союзу щодо заморожування російських активів на невизначений термін кваліфікованою більшістю голосів, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан.

У дописі в соцмережах вранці 12 грудня він назвав такий крок «незаконним».

«Брюссель сьогодні перетне Рубікон. Опівдні відбудеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди ЄС. Предметом голосування є заморожені російські активи, щодо яких держави-члени ЄС досі голосували кожні шість місяців й ухвалювали одноголосне рішення. Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним», – заявив Орбан.

«Угорщина протестує проти цього рішення і зробить усе можливе для відновлення законного порядку», – додав він.

Напередодні представники країн-членів ЄС на рівні послів проголосували за те, щоб уможливити безстрокове замороження російських активів.

Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів. Це дозволяє відійти від одностайності, необхідної при подовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік.

Таким чином, загроза потенційного вето з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні, усувається.

Щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів, згідно зі статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу. Саме її Єврокомісія запропонувала використовувати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Посли держав-членів погодилися.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.

Читайте також: Угорщина заблокувала «план Б» ЄС щодо фінансування України – Politico