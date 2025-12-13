На волю до України: з Білорусі до Києва привезли 114 політв’язнів. Шо відомо?

Білорусь передала Україні 114 цивільних, які були засуджені з політичних мотивів, про що написав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених 5 українців. Серед звільнених білоруських політв’язнів – одна з лідерок білоруських протестів 2020 року Марія Колесникова. Загалом режимом Олександра Лукашенка було звільнено 123 політв’язні, про що інформує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Звільнена з в’язниці білоруска Марія Колесникова яку привезли до України з іншими політв’язнями, – перед президентськими виборами 2020 року очолювала штаб Віктора Бабарика, а коли його заарештували, об’єдналася зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало, щоб очолити білоруську опозицію.

У розпал масових протестів 7 вересня 2020 року білоруські спецслужби затримали Колесникову та намагалися вивезти її в Україну, проте вона виїжджати відмовилася і порвала свій паспорт. Суд у Мінську засудив її до 11 років ув’язнення. Майже всі ці роки її тримали в «режимі інкоммунікадо», не даючи побачення з родичами та перешкоджаючи листуванню.

За інформацією білоруської газети «Наша Ніва», Колесникову не так давно перевели з колонії до слідчого ізолятора, щоб вона набрала вагу перед звільненням та «виглядала більш презентабельно».

Також на свободу вийшов Олесь Біляцький (його доставили до Литви) – голова правозахисного центру «Вясна» та лауреат Нобелівської премії миру 2022 року, яку він отримав спільно з українським «Центром громадянських свобод» та російським «Меморіалом».

Як пише «Вясна», він провів в ув’язненні 1613 днів. Із колонії випустили також правозахисників «Вясни» Валентина Стефановича та Володимира Лабковича, яких судили разом з Олесем Біляцьким.

Крім того, серед звільнених – Віктор Бабарико, який збирався у 2020 році балотуватися на посаду президента Білорусі, та адвокат його передвиборчого штабу Максим Знак. Син Віктора Бабарика, 35-річний Едуард Бабарико, залишається в ув’язненні. Про це повідомив сам Віктор Бабарико у першому короткому коментарі після звільнення.

На свободу вийшла і Марина Золотова, головна редакторка TUT.BY, вона перебувала в ув’язненні з травня 2021 року за звинуваченням у несплаті податків та причетності до «терористичної діяльності». TUT.BY був найбільш відвідуваним медіа Білорусі, у 2021 році редакція була розгромлена: сайт був заблокований і визнаний «екстремістським», розповсюдження його матеріалів криміналізувалося.

На свободі також політолог Олександр Федута, який був засуджений на 10 років колонії за статтею про змову з метою захоплення влади. Разом із ним судили Юрія Зенковича та Григорія Костусєва, вони були помилувані раніше.

Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який раніше також відбував ув’язнення, повідомив про звільнення опозиційного політика Павла Северинця.

Усього, як повідомляє телеграм-канал «Пул Первого», який ведуть співробітники пресслужби Олександра Лукашенка, авторитарний лідер Білорусі помилував 123 ув’язнених. Точний список звільнених поки не відомий. Серед них п’ятеро громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський. Звільнено також громадянина Польщі Романа Галузу, а також громадян Латвії, Литви, США, Австралії та Японії. Водночас влада Польщі повідомила, що серед помилуваних немає Анджея Почобута. Як пише «Зеркало» з посиланням на МЗС Польщі, він відмовився писати заяву про помилування.

Як повідомив проєкт Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України «Хочу жити», в Україну вивезли 114 помилуваних Лукашенком ув’язнених. 104 з них – громадяни Білорусі. Після надання медичної допомоги їм допоможуть виїхати до Литви чи Польщі, якщо вони висловлять таке бажання.

«Хочу жити» називає й інших звільнених: Марина Санкевич, засуджена за коментарі в соцмережах до семи років позбавлення волі; Софія Бачуринська – 70-річна гомельчанка, засуджена до двох років колонії за «образу Лукашенка»; Владислав Яценко – житель Гомеля, посаджений на п’ять років за те, що перевів 21 євро для батальйону Кастуся Калиновського, підрозділу білоруських добровольців, які воюють на боці України; Сергій Іванцов – психолог, затриманий у квітні 2023 року за коментарі в бот телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» і засуджений до чотирьох років позбавлення волі; Наталія Малець – пенсіонерка, засуджена на три роки за підписку на фейсбук-групу «Листи Солідарності Білорусь 2020».

Дев’ять політв’язнів, у тому числі Олесь Біляцький, доставлені до Литви, повідомляє «Наша Ніва». Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська заявила журналістам, які зібралися біля посольства США у Вільнюсі, що Лукашенко в останній момент змінив маршрут вивезення звільнених політв’язнів.

Звільнення відбулося після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Агентство Reuters раніше писало, що адміністрація американського президента веде переговори з владою Білорусі про звільнення не менше від 100 політв’язнів. У суботу Коул оголосив, що Вашингтон знімає санкції з «Беларуськалію».

Після попереднього візиту Коула до Мінська у вересні 2025 року влада Білорусі звільнила 52 політв’язнів, у тому числі Сергія Тихановського та журналіста білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка. Серед них були також 14 іноземців (з Литви, Латвії, Польщі та Німеччини, Франції та Великої Британії), засуджених за звинуваченням у шпигунстві.

Після цього Мінфін США виключив із санкційного списку білоруську державну авіакомпанію «Бєлавіа» та бізнес-джет Bombardier Challenger 850, яким користуються високопоставлені білоруські чиновники та члени родини Лукашенка. Санкції були введені у грудні 2021 року після того, як білоруська влада розгорнула масштабні репресії проти учасників протестів.



