Білорусь разом із українцями передала Україні понад 100 білоруських громадян – «Хочу жити»

Білорусь завершила передачу Україні людей, засуджених із політичних мотивів, повідомив 13 грудня проєкт Координаційного штабу з питань поводження з ув’язненими «Хочу жити». Як зазначається в повідомленні, українців зустрів керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

Серед понад сотні громадян Білорусі, переданих Україні, були Марія Колесникова, Віктор Бабарик, Максим Знак, Павло Северинець та Марія Золотова.

Пізніше українська військова розвідка уточнила, що загалом Білорусь передала Україні 114 громадян.

Як повідомляв Telegram-канал «Пул першого», Олександр Лукашенко помилував 123 громадян різних країн, засуджених у Білорусі «за злочини різного характеру – шпигунство, терористичну та екстремістську діяльність».

Серед них є громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.