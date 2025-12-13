У Білорусі вийшли на свободу Марія Колесникова, Алесь Беляцький та десятки політв’язнів

У Білорусі звільнили політичну ув’язнену Марію Колесникову, повідомляє видання «Зеркало» з посиланням на сестру опозиціонерки Тетяну Хомич.

Також на волю вийшов лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький. Як пише правозахисний рух «Вясна», він провів за ґратами 1613 днів.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених – п’ятеро українських громадян. «Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на волю близько сотні людей, зокрема п’ятеро українців», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Загалом, як повідомляє телеграм-канал «Пул першого», який ведуть співробітники пресслужби Олександра Лукашенка, авторитарний лідер Білорусі помилував 123 ув’язнених, засуджених «за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність». Точний список звільнених поки що не оприлюднений.

Згідно з повідомленням, це рішення ухвалене в межах досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом та у зв’язку зі скасуванням санкцій проти «Білоруськалію».

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює з білоруською владою можливість швидкого звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з ситуацією.

Зазначається, що діалог ведеться «в межах зближення між Сполученими Штатами та їхнім союзником Росією».

Агентство уточнює, що «хоча авторитарна держава звільнила десятки ув’язнених у кілька етапів з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні, американські чиновники хочуть забезпечити звільнення понад 100 ув’язнених у межах єдиної угоди».

Американські чиновники заявили агентству, що «взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової, ширшої стратегії щодо виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви». На їхню думку, «навіть невеликий зсув на Захід був би стратегічною перемогою, враховуючи, що Білорусь уже давно є постійним джерелом роздратування для НАТО та вірним союзником Росії».