Зеленський: Білорусь відпустила на свободу близько сотні людей, серед них – пʼятеро українців

Завдяки допомозі Сполучених Штатів, Білорусь відпустила на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», – наголосив президент.

Також Зеленський проінформував, що доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, «максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених».

«Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців!» – зазначив глава держави.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює з білоруською владою можливість швидкого звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з ситуацією.

Зазначається, що діалог ведеться «в межах зближення між Сполученими Штатами та їхнім союзником Росією».

Агентство уточнює, що «хоча авторитарна держава звільнила десятки ув’язнених у кілька етапів з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні, американські чиновники хочуть забезпечити звільнення понад 100 ув’язнених у межах єдиної угоди».

Американські чиновники заявили агентству, що «взаємодія адміністрації Трампа з Білоруссю є частиною довгострокової, ширшої стратегії щодо виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви». На їхню думку, «навіть невеликий зсув на Захід був би стратегічною перемогою, враховуючи, що Білорусь уже давно є постійним джерелом роздратування для НАТО та вірним союзником Росії».

Агентство нагадує, що «більшість європейських країн тримають Мінськ на відстані через глибокі зв’язки Білорусі з Росією та погану ситуацію з правами людини в країні». «Минулого місяця ЄС посилив санкції проти Білорусі», – йдеться у виданні.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила на брифінгу у Варшаві 24 листопада, що провела переговори зі спеціальним посланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом.

9 листопада Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social про висунення кандидатури 78-річного Коула на посаду спеціального посланця президента США з питань Білорусі: «Він уже успішно домігся звільнення 100 заручників і має намір домогтися звільнення ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати шановному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за увагу до цих питань».

20 листопада Лукашенко оголосив, що, найімовірніше, проведе «регулярні переговори з американськими представниками» в грудні.

У 2025 році Коул брав участь у звільненні (з подальшою депортацією до Литви) двох груп білоруських політв’язнів, а також іноземних громадян без цього статусу: 21 червня – 14 осіб, 11 вересня – 51 особа.

14 жовтня на нараді щодо «глобальної міжнародної обстановки та розвитку білорусько-американських відносин» Лукашенко заявив про готовність до «грандіозної угоди» зі Сполученими Штатами.

11 вересня та 4 листопада США у два етапи зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», зокрема з трьох літаків, які можуть бути пов’язані з Лукашенком та компанією «Славкалій», яка раніше активно працювала на території Білорусі.