МОК рекомендував повернути РФ і Білорусь до міжнародних юнацьких змагань

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні, повідомила 11 грудня пресслужба МОК.

Рекомендація ухвалена під час саміту МОК у швейцарській Лозанні. Відтепер, на думку керівного органу олімпійського спорту, юні спортсмени з Росії та Білорусі більше не мають бути обмежені в доступі до міжнародних змагань, як індивідуальних, так і командних.

Фактично в кожному окремому випадку рішення ухвалює федерація з конкретного виду спорту. Сам МОК планує реалізувати зміну підходу на змаганнях, у яких виступає організатором. Найближчим таким турніром будуть Юнацькі олімпійські ігри 2026 року в Дакарі (Сенегал).

МОК вважає, що юні спортсмени не мають відповідати за дії урядів своїх країн. Водночас МОК заявив, що міжнародним федераціям слід і надалі утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів на території Росії. Білорусі ця рекомендація більше не стосується.

Російські й білоруські спортсмени не їздили на міжнародні змагання після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке в лютому-березні 2022 року здійснювалося в тому числі і з території Білорусі. Згодом обмеження були послаблені – спортсмени з РФ і Білорусі допускаються на змагання індивідуально і в нейтральному статусі – без прапора й гімну. В більшості командних видів спорту ці країни й надалі не представлені.



