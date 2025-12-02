Спортивний арбітражний суд визнав право лижників РФ кваліфікуватися на Олімпіаду – як нейтральних спортсменів

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні частково задовольнив апеляцію, подану на рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), яка не допустила російських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду.

21 жовтня рада FIS відмовилася допускати російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, і російські лижники та сноубордисти не мали брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Асоціація лижних видів спорту та Паралімпійський комітет Росії подали апеляцію на це рішення. Вони стверджували, що рішення FIS порушує статут та принципи організації про політичну нейтральність та відсутність дискримінації.

У пресрелізі CAS ідеться, що апеляція була розглянута в прискореному режимі у зв’язку з майбутніми кваліфікаційними змаганнями.

Суд ухвалив, що статут FIS захищає спортсменів від дискримінації та вимагає від організації політичної нейтральності, тому російським та білоруським спортсменам має бути дозволено брати участь у міжнародних змаганнях.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року, Паралімпійські ігри – з 6 до 15 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародний Олімпійський комітет запровадив санкції проти Росії та Білорусі. Відповідно до цих обмежень, у Росії та Білорусі не проводитимуться міжнародні змагання; гімни, прапори та інші національні символи двох країн не можуть демонструватися на будь-яких міжнародних змаганнях, а чиновники та інші посадові особи не мають права отримати акредитацію чи запрошення на такі заходи. Тоді ж МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

У березні 2023 року МОК випустив рекомендації, з урахуванням яких міжнародні спортивні федерації можуть допускати російських та білоруських спортсменів до змагань. Для цього спортсменам потрібно виконати кілька умов. Серед них – не підтримувати вторгнення Росії в Україну і не мати зв’язків із силовими структурами. На літній Олімпіаді в Парижі 2024 року брали участь 15 російських спортсменів у нейтральному статусі.