Міжнародна федерація дзюдо повернула росіянам право виступати під національним прапором

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повернула російським спортсменам право виступати на міжнародних турнірах під національним прапором, із гімном та символікою. Про це 27 листопада повідомила пресслужба організації. Раніше цього року, у травні, IJF ухвалила аналогічне рішення щодо білоруських спортсменів.

У заяві федерації говориться, що «повне повернення Росії, яка історично є провідною країною у світовому дзюдо, збагатить змагання на всіх рівнях». У тексті також наголошується, що «атлети не повинні відповідати за рішення урядів чи інших національних інституцій».

Федерація дзюдо України висловила протест проти цього рішення та пообіцяла «вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити його реалізації та захистити інтереси українських спортсменів».

IJF стала першою структурою, відповідальною за олімпійський вид спорту, яка скасувала обов’язковий нейтральний статус для російських спортсменів. Виступити з національною символікою вони зможуть уже 28 листопада на великому турнірі в Абу-Дабі.

Обмеження було запроваджене після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому 2022 року IJF зупинила повноваження російського президента Володимира Путіна як почесного президента і посла організації.