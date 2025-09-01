Зеленський закликав голову МОК зберегти «принципову позицію» щодо РФ і Білорусі на Олімпіаді-2026

Президент Володимир Зеленський провів розмову з новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі – про це він повідомив 1 вересня.

Зеленський зазначив, що привітав Ковентрі з обранням на посаду, побажав успіху й подякував за підтримку комітетом українських спортсменів і спортсменок. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує свою агресію.

«Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів», – заявив він.

За словами голови держави, кожну спортивну подію, до якої Росія має стосунок, вона «намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни»:

«Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі».

Зеленський запевнив, що Київ готовий поділитися з МОК необхідною інформацією, і висловив готовність прийняти Ковентрі в Україні.

Дворазова олімпійська чемпіонка, колишня плавчиня Кірсті Ковентрі стала новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету в березні 2025 року.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний 1 жовтня виступили зі спільною заявою щодо неможливості повернення Росії до світового спорту. Так вони прокоментували слова віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо перспектив російського спорту.



