У МЗС прокоментували заяви Путіна про війну проти України на саміті в Тяньцзіні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 1 вересня вказав на неправдивість заяв президента РФ Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва.

У соцмережі X (Twitter) він поширив новину із цитатою Путіна, який звинуватив Захід у «провокації» війни в Україні.

«Звісно, «підступний Захід» спровокував «бідну Росію» напасти на свого сусіда й здійснити сотні тисяч воєнних злочинів», – зіронізував представник МЗС.

Тихий заявив, що Путін «поступово втрачає свої широки значні навички в брехні», назвавши його тези «дедалі нуднішими».





«Єдиним засобом від такої брехні є тиск на Москву», – додав він.

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію. У документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій. Україна в декларації прямо не згадується.

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на саміті повторив тези, які висловлював раніше. Зокрема, він стверджував, що війна в Україні є наслідком не нападу Росії, а «перевороту» в Києві, нібито підтриманого Заходом – так Кремль називає Революцію Гідності 2014 року.

Путін також назвав поступ України на шляху до НАТО «прямою загрозою безпеки Росії» – альянс неодноразово це заперечував.





