Країни ШОС не згадали Україну в підсумковій декларації саміту в Китаї

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію. У документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій.

Україна в декларації прямо не згадується. Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на саміті повторив тези, які висловлював і раніше. За його словами, позиція Росії «полягає в тому, що безпека однієї країни не може гарантуватися на шкоду безпеці іншої».

«Ми високо цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню української кризи (це китайська назва повномасштабної війни, яку РФ веде проти України – ред.). Зазначу, що розуміння, досягнуте на нещодавній російсько-американській зустрічі на Алясці, сподіваюся, також ідуть у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру в Україні», – сказав лідер РФ.

Російський президент повторив і слова про необхідність усунути «першопричини української кризи» та не допустити «втягування» України в НАТО.

На полях саміту Путін обговорював російсько-українське врегулювання з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. І Моді, І Ердоган перед поїздкою на саміт до Китаю мали телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розповів, що в розмові з прем’єром Індії підтвердив, що готовий»до зустрічі з російським керівником». Моді, за словами президента України, погодився передати від Києва «відповідний сигнал» Москві.

Після зустрічі з Путіним Моді написав, що розмова була чудовою. Коментуючи війну Росії проти України, індійський прем’єр зазначив, що необхідно знайти спосіб якнайшвидше покласти край конфлікту та встановити постійний мир.

Після зустрічі з Ердоганом Путін назвав Анкару надійним партнером Москви та згадав про значний внесок Туреччини у врегулювання збройного конфлікту Росії з Україною.

Україна наразі заяви, зроблені на саміті ШОС, не коментувала. Володимир Зеленський неодноразово пропонував проведення зустрічі з Володимиром Путіним, але Кремль на зустріч поки не погодився. При цьому сам Путін припускав проведення переговорів із Зеленським у майбутньому.

На проведенні саміту Зеленського та Путіна наполягають США та європейські союзники України.