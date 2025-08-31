Путін у Китаї та ще чотири події, за якими варто стежити на цьогорічному саміті ШОС

Президент Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та інші лідери країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) мають взяти участь у дводенному саміті в Китаї, де Сі Цзіньпін прагне сформулювати свою концепцію альтернативного світового порядку.

Понад 20 лідерів збираються у північному портовому місті Тяньцзінь із 31 серпня по 1 вересня, де Китай проводить щорічний саміт, щоб обговорити регіональну безпеку та торговельні питання на тлі зростаючої напруженості з Заходом.

Саміт також є нагодою для Китаю позиціонувати себе як лідера Глобального Півдня, збираючи одну з найбільших регіональних організацій у світі, яка становить близько чверті світового ВВП та приблизно половину населення планети.

Ось основні теми, за якими варто стежити на цьогорічному саміті:

Після хвилі дипломатичних зусиль навколо війни в Україні, включаючи саміт з президентом США Дональдом Трампом, вся увага буде прикута до Путіна під час його зустрічі з китайським лідером.

«ШОС перетворилася на своєрідне шоу Путіна та Сі», – сказав Темур Умаров, науковий співробітник берлінського Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії у коментарі Радіо Свобода. – «Йдеться менше про сам саміт, а більше про зустрічі на його полях».

І Пекін, і Москва розглядають ШОС – до складу якої входять Білорусь, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Росія, Узбекистан і Таджикистан – як інструмент протистояння західним інституціям. Вони дедалі більше сприймають цей блок як своєрідну лабораторію для координації спільних цілей у Євразії та за її межами, а також реалізації своєї заявленої мети – змінити глобальний порядок.



Путін також поєднає участь у саміті ШОС з ширшим державним візитом до Китаю, під час якого він відвідає масштабний військовий парад у Пекіні 3 вересня, присвячений завершенню Другої світової війни.

Моді з Індії дивиться на Схід (2)

Поїздка прем’єр-міністра Індії знаменує його перший візит до Китаю за понад сім років і відбувається на тлі того, як Пекін і Нью-Делі намагаються зменшити напруження після збройних прикордонних сутичок у 2020 році.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї завершив візит до Нью-Делі раніше цього місяця, прагнучи скористатися новим спадом у відносинах між США та Індією.

Це було викликано відновленням митного тиску з боку США та закликами американського президента Дональда Трампа до Індії – одного з головних покупців російської нафти – обмежити свої закупівлі.

Зустріч між Моді та Сі може продовжити цей процес завдяки додатковим заходам, зокрема послабленню прикордонної напруги шляхом виведення військ, а також зняттю деяких торговельних та візових обмежень.

Посольство Росії в Нью-Делі також заявило минулого тижня, що сподівається на можливість проведення тристоронніх переговорів між Моді, Путіним і Сі.

Центральна Азія намагається зорієнтуватися у новому тандему Китай-Росія (3)

Коли ШОС була заснована у 2001 році, це була переважно китайська ініціатива, спрямована на взаємодію з Центральною Азією з одночасним урахуванням чутливості Москви щодо зростаючого впливу Пекіна в регіоні.

Китай і Росія – це одночасно партнери і конкуренти», – сказав Лука Анческі, професор євразійських студій в університеті Глазго, в інтерв’ю Радіо Свобода. – «Але, як ми бачимо у Центральній Азії, вони співпрацюють значно більше, ніж конкурують».

Це може створити нові труднощі для країн Центральної Азії, які намагаються зберегти баланс між Пекіном і Москвою в рамках ШОС, аби не потрапити в надмірну залежність від обох. Водночас це може відкрити нові можливості для їхніх авторитарних режимів.

«У регіоні формується спільний набір цінностей, дружніх до авторитаризму, що може полегшити життя центральноазійським режимам», – додав Анческі.

Чи буде нове розширення? (4)

Минулого року ШОС розширилася, прийнявши до свого складу Білорусь.

Цьому передувало приєднання Ірану у 2023 році, а також спільне вступлення Індії та Пакистану у 2017-му.

Крім 10 повноправних членів, ШОС також має 2 держави-спостерігачі та 14 партнерів по діалогу.

Хоча подальше розширення наразі не очікується, особливу увагу буде приділено Вірменії та Азербайджану. Ці регіональні суперники вже мають статус партнерів по діалогу та подали заявки на повноправне членство після останнього саміту ШОС. Лідерів обох країн очікують у Китаї на цьогорічному саміті ШОС.

ШОС у пошуках ідентичності

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) набула значення як символічний майданчик для лідерів, які прагнуть поглибити своє партнерство та впливати на соціальні й політичні процеси в частинах світу за межами впливу Заходу.

Однак внутрішні розбіжності залишаються слабким місцем, незважаючи на зростаючу привабливість ШОС.

Саміт стане випробуванням того, чи зможе ШОС діяти як єдина організація

Наприклад, під час зустрічі міністрів оборони організації в червні, Індія відмовилася приєднатися до заяви з осудом ізраїльських атак на Іран. Нью-Делі заявило, що це сталося через те, що декларація не містила жодної згадки про смертельні атаки 22 квітня на індуїстських туристів у Кашмірі, що призвели до нового витка бойових дій між Індією та Пакистаном.

«Оскільки Китай, Індія та Росія зазнають зростаючого тиску з боку Сполучених Штатів, цей саміт стане випробуванням того, чи зможе ШОС діяти як єдина організація, чи залишиться фрагментованою платформою, яку переважно визначають національні інтереси», – сказав експерт з регіону Юніс Шаріфлі у коментарі Радіо Свобода.