Після переговорів на Алясці та у Вашингтоні Китай заявив, що підтримує «всі зусилля» щодо миру

У вівторок Китай заявив, що підтримує «всі зусилля» щодо миру між Росією та Україною після повідомлень про ймовірну зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна



«Китай завжди вважає, що діалог та переговори – єдине рішення кризи в Україні. Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру», – сказала речниця Міністерства закордонних справ країни Мао Нін.



Також Пекін відреагував на зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, зробивши подібну заяву щодо підтримки всіх мирних зусиль.



«Приємно бачити, що Росія та США взаємодіють, покращують зв’язки та сприяють процесу політичного врегулювання кризи», – заявила речниця МЗС Китаю.

Раніше Пекін заявляв, що підтримує «прямий діалог та переговори між Росією та Україною, а також політичне вирішення кризи».

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників. Темою переговорів було припинення російської війни проти України.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі також було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.



