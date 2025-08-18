Зеленський прибув до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

«Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко і надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало», – написав Зеленський у телеграмі.

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру», – наголосив він.

Тим часом, Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що «президент України Зеленський може майже негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж він може продовжувати боротьбу».

У низці постів пізно ввечері 17 серпня, за кілька годин до запланованої зустрічі в Білому домі Трамп також повторив свою переконаність у тому, що Україна повинна буде поступитися своєю суверенною територією Росії в будь-якій мирній угоді. Цю ідею регулярно відкидає Київ і його європейські союзники.

«Пам’ятаєте, як це починалося. Ніякого повернення Криму, відданого Обамою (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України до НАТО», – написав Трамп, маючи на увазі попереднього президента США Барака Обаму і те, що Росія захопила й незаконно анексувала Кримський півострів України у 2014 році.

Зеленський, який прибув до Сполучених Штатів приблизно о 22:30 за місцевим часом, згадав про «вимушену» втрату Криму Україною, але не відповів безпосередньо на зауваження Трампа. «Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині», – зазначив президент України.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

Посланець президента США на переговорах із Росією Стів Віткофф заявив, що Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися надати Україні «надійні гарантії безпеки».

«Нам вдалося домогтися такої поступки [від Путіна]: щоб Сполучені Штати могли запропонувати захист, подібний до статті 5-ї (передбачає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору – ред.), що є однією з реальних причин, чому Україна хоче бути в НАТО», – сказав Віткофф в ефірі CNN.

Зеленський, який давно висловлював бажання вступу України до НАТО або отримання суттєвих гарантій безпеки від Вашингтона і так званої європейської «Коаліції охочих», заявив, що він домагатиметься більш детальної інформації з цього питання на зустрічі, яка має розпочатися о 13:15 у Вашингтоні (за місцевим часом).

Американські чиновники давно відкидають членство Києва в НАТО і в минулому стримано говорили про прямі гарантії безпеки для України. Представники адміністрації заявили, що будь-які гарантії будуть поза межами НАТО.

Європейські лідери, багато з яких 17 серпня провели відеоконференцію для обговорення війни РФ в Україні, заявили, що поїдуть до Вашингтона, щоб підтримати Зеленського під час його зустрічі з Трампом.

Зокрема, до переговорів приєднаються президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент Фінляндії Александер Стубб.

«Наша мета на завтрашніх переговорах – представити єдиний фронт між Україною і її європейськими союзниками», – сказав Макрон.

«Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні, – наголосив президент Франції після відеоконференції з іншими європейськими лідерами. – Я вважаю, що він хоче капітуляції України».

Макрон і Стармер, співголови групи «Коаліція охочих», заявили, що європейські лідери «високо оцінили зобов’язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких Коаліція охочих відіграватиме життєво важливу роль через Багатонаціональні сили, серед інших заходів».

У заяві підтверджується «готовність Європи розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба й моря України і відновити збройні сили України».

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

За інформацією західних ЗМІ, Путін заявив на зустрічі, що вимагає від України виведення військ із Донецької та Луганської областей, а в обмін на це він готовий заморозити частину лінії фронту, що залишилася.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Зеленський, який зустрінеться із Трампом у Вашингтоні 18 серпня, вже заперечив можливість віддати контрольовану Україною частину Донбасу Росії. Водночас український президент говорив, що підтримує проведення тристоронньої зустрічі із Трампом та Путіним.