Президент США Дональд Трамп прагне провести тристоронню зустріч із лідерами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським вже 22 серпня, повідомило видання Axios із посиланням на два джерела.

Таку дату американський президент назвав під час розмови з європейськими лідерами та президентом України після переговорів із Володимиром Путіним.

Джерело CNN також повідомило, що Трамп хоче провести саміт із Путіним і Зеленським 22 серпня. Організація зустрічі розпочнеться в тому разі, якщо переговори Зеленського і Трампа у Вашингтоні 18 серпня завершаться успішно, уточнив співбесідник телеканалу.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України.

За інформацією західних ЗМІ, Путін заявив на зустрічі, що вимагає від України виведення військ із Донецької та Луганської областей, а в обмін на це він готовий заморозити частину лінії фронту, що залишилася.

Зеленський, який зустрінеться із Трампом у Вашингтоні 18 серпня, вже заперечив можливість віддати контрольовану Україною частину Донбасу Росії (дані Reuters). Водночас український президент говорив, що підтримує проведення тристоронньої зустрічі із Трампом та Путіним.