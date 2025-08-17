Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

ЗМІ: Трамп прагне провести саміт із Путіним і Зеленським уже 22 серпня – в разі успіху переговорів у понеділок

Президенти США та РФ Дональд Трамп (л) і Волоимир Путін, Аляска, 15 серпня 2025 року
Президенти США та РФ Дональд Трамп (л) і Волоимир Путін, Аляска, 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп прагне провести тристоронню зустріч із лідерами РФ Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським вже 22 серпня, повідомило видання Axios із посиланням на два джерела.

Таку дату американський президент назвав під час розмови з європейськими лідерами та президентом України після переговорів із Володимиром Путіним.

Джерело CNN також повідомило, що Трамп хоче провести саміт із Путіним і Зеленським 22 серпня. Організація зустрічі розпочнеться в тому разі, якщо переговори Зеленського і Трампа у Вашингтоні 18 серпня завершаться успішно, уточнив співбесідник телеканалу.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України.

За інформацією західних ЗМІ, Путін заявив на зустрічі, що вимагає від України виведення військ із Донецької та Луганської областей, а в обмін на це він готовий заморозити частину лінії фронту, що залишилася.

Зеленський, який зустрінеться із Трампом у Вашингтоні 18 серпня, вже заперечив можливість віддати контрольовану Україною частину Донбасу Росії (дані Reuters). Водночас український президент говорив, що підтримує проведення тристоронньої зустрічі із Трампом та Путіним.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG