ЗМІ: Трамп у розмові з європейськими лідерами сказав, що Путін все ще прагне отримати весь Донбас

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін продовжує вимагати від України відмовитися від контролю над усією територією Донбасу, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, які побажали залишитися анонімними.



«Під час розмови Трамп заявив, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України», – пише видання.

Читайте також: ISW: заяви Путіна на Алясці не вказують про готовність піти на компроміс

Трамп також заявив лідерам, що готовий зробити свій внесок у гарантії безпеки для України, за умови, що це не залучить НАТО. За словами джерел Bloomberg, президент натякнув, що Путін погодиться на це.

Вранці 16 серпня президент США Дональд Трамп обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами його саміт з російським лідером Путіним.

Читайте також: Перемир’я не досягнуто, але Україну «не продали». Саміт на Алясці: успіх чи провал?

Після цієї розмови Зеленський повідомив про «позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні». За його словами, важливо, що Європа залучена на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій, серед іншого, наголошується про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки.

Європа привітала заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки, додавши, що Коаліція охочих готова відігравати активну роль.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Як повідомляло раніше видання The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Зеленський після цього наголосив, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.



