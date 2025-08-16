Доступність посилання

Після розмови з Трампом Зеленський анонсував свій візит до Вашингтона

Зеленський повідомив, що всі деталі зі завершення війни він збирається обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Вашингтону.

«Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», – написав він у телеграмі.

Також Зеленський зазначив, що Київ підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

За його словами, відбулася «тривала, змістовна розмова» з президентом США Дональдом Трампом – спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів.

Вночі 16 серпня (за київським часом) відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Червона доріжка для Путіна: як пройшов саміт Трампа і Путіна на Алясці? (відео)
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не брав. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Трамп і Путін на Алясці: головні моменти зустрічі лідерів США та РФ
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Трамп і Путін на Алясці: головні моменти зустрічі лідерів США та РФ

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня почали переговори в Анкориджі, штат Аляска, спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні.


