Після розмови з Трампом Зеленський анонсував свій візит до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Вашингтону.

«Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», – написав він у телеграмі.

Також Зеленський зазначив, що Київ підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

За його словами, відбулася «тривала, змістовна розмова» з президентом США Дональдом Трампом – спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів.

Вночі 16 серпня (за київським часом) відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не брав. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



