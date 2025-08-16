Зеленський заявив про «тривалу, змістовну розмову» з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив про «тривалу, змістовну розмову» з президентом США Дональдом Трампом.

«Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з президентом Трампом», – написав він у телеграмі.

Як зауважив Зеленський, важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою – обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

За його словами, Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови.

«Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього», – додав президент України.

Зеленський знову підтвердив, що Україна готова працювати максимально продуктивно заради миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



