Трамп і Путін віч-на-віч. П'ять речей, які потрібно знати перед самітом на Алясці

Тож, сьогодні, 15 серпня, президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін уперше за шість років зустрічаються віч-на-віч.

Основною причиною зустрічі є намагання американського президента, як він неодноразово сам про це казав, зупинити кровопролитну війну в Україні, яку вже четвертий рік веде Російська Федерація.

Ось що потрібно знати, щоб розуміти хід і значення цих подій.

Чого хоче Путін?

Багато аналітиків вважають зустріч із Дональдом Трампом перемогою Володимира Путіна самою по собі, оскільки російський лідер прагне покласти край своїй міжнародній ізоляції. Іншими словами, все зводиться до можливості для фотосесії.

Жоден великий західний лідер не зустрічався з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення

«Жоден великий західний лідер не зустрічався з [Путіним] з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер він проводить саміт з президентом США без жодних поступок з його боку», – каже Яна Кобзова, яка була радником з питань зовнішньої політики колишнього президента Словаччини Зузани Чапутової.

Окрім цього, цілі Путіна залишаються практично незмінними з початку війни.

«Кремль відчуває, що зараз має перевагу на полі бою, тому, якщо він не може отримати поступки дипломатичним шляхом, він може просто продовжувати просуватися вперед на полі бою», – додає Кобзова.

З цієї причини очікується, що Путін чинитиме опір примусу погодитися на припинення вогню.

Чого хоче Трамп?

Трамп заявив, що хоче використати саміт, щоб «підготувати план» для наступної зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського.

«Я думаю, що це буде хороша зустріч, але важливішою буде друга зустріч, яку ми матимемо. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми привеземо деяких європейських лідерів, а можливо, й ні», – сказав Трамп 14 серпня.

Трамп також чітко дав зрозуміти, що хоче досягти припинення вогню якомога швидше, як першого кроку до тривалого врегулювання. Але деякі аналітики кажуть, що Путін спробує замутити ситуацію, пропонуючи інші винагороди.

Джим О'Браєн, який обіймав посаду помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії в адміністрації Байдена, каже, що Путін, ймовірно, запропонує Трампу фінансові стимули, щоб уникнути узгодження конкретних деталей припинення вогню.

«Можуть з'явитися двосторонні домовленості, особливо щодо комерційних угод, що вигідні кільком американським компаніям», – сказав він.

А як щодо Зеленського?

Зеленський хоче місця за столом переговорів. Президент України, що помітно, виключений з переговорів і попереджає, що рішення, прийняті за його відсутності, будуть безглуздими.

Тема територіальних поступок – це те, проти чого Зеленський неодноразово виступав.

Трамп заявив перед самітом, що не змушуватиме Київ здавати територію, але його припущення, що Путін і Зеленський можуть «поділити речі», викликає тривогу в Києві.

Такі вимоги не лише важко прийняти Зеленському, але й неймовірно важко продати їх українській громадськості.

Зеленський сподіватиметься, що Трамп і Путін не погодяться на те, на що він не може погодитися, створюючи враження у Білому домі, що саме Зеленський нібито є перешкодою на шляху до миру.

Яка ситуація на полі бою?

Росія займає окупує одну п'яту частину, або 114 500 квадратних кілометрів, території України.

Лінія фронту простягається приблизно на 1000 кілометрів через Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Обидві сторони продовжують зазнавати великих втрат, але на початку цього місяця Росія почала досягати ключових успіхів на полі бою на сході України, просунувшись приблизно на 10 кілометрів, зосередивши сили навколо Торецька та Покровська.

Це втілює російську стратегію, яка, за словами військових аналітиків, передбачає обмін важкими втратами на полі бою на невеликі, але стійкі здобутки.

Що буде далі?

Трамп припустив, що друга тристороння зустріч може відбутися швидко – і, можливо, також на Алясці.

Ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки

Держсекретар США Марко Рубіо 14 серпня висловився про умови, які необхідно виконати для досягнення міцного миру.

«Я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки. Треба буде обговорити, знаєте, територіальні суперечки та претензії, а також те, за що вони воюють», – сказав Рубіо.

Росія продовжуватиме наполягати на тому, що необхідно усунути те, що вона називає «першопричинами» конфлікту, що є кремлівським кодом для покладення краю надій України на членство в НАТО та кроків для фактичного роззброєння українських військових.

Цілі кожної сторони суперечать червоним лініям іншої. Мир не настане швидко чи легко.