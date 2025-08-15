Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту на Алясці

Президент Франції Емманюель Макрон поспілкувався в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили Reuters в Єлисейському палаці.

Вони домовилися про чергову зустріч після саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

15 серпня в Анкориджі на Алясці відбудеться саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Вона, як очікується, розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.